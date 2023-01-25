Украинские морпехи показали уничтожение штурмовой колонны оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские морские пехотинцы показали уничтожение штурмовой колонны российских захватчиков в Донецкой области. Ликвидация противников произошла в середине января.

Видео опубликовали на странице бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook. Уничтожать врагов помогали бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты.

"Наглое "атрицательное" наступление "второй армии мера" было наголову разгромлено во время эффективного и слаженного оборонного боя наших защитников на Донетчине", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что штурмовая колонна россиян была уничтожена 15 января вблизи населенного пункта Водяное Донецкой области. Оккупанты пытались установить понтонную переправу, но их увидели украинские морпехи.

На видео можно увидеть работу артиллерии, ПТРК "Стугна-П", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и беспилотников, сбрасывающих боеприпасы на оккупантов.

Напомним, бойцы Нацгвардии показали прямое поражение позиций врага и российского орудия на Бахмутском направлении.

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