Українські морпіхи показали знищення штурмової колони окупантів на Донбасі (відео)

Українські морські піхотинці показали знищення штурмової колони російських загарбників на Донеччині. Ліквідація ворогів відбулася в середині січня.

Відео опублікували на сторінці бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у Facebook. Знищувати ворогів допомагали бійці 503-го окремого батальйону морської піхоти.

"Зухвалий "атріцатєльний" наступ "второй армії міра" був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що штурмову колону росіян знищили 15 січня поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Окупанти намагалися встановити понтонну переправу, але їх побачили українські морпіхи.

На відео можна побачити роботу артилерії, ПТРК "Стугна-П", протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" та безпілотників, які скидали боєприпаси на окупантів.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії показали пряме ураження позицій ворога та російської гармати на Бахмутському напрямку.

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