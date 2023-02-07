Украинские военные уничтожили оккупантов, которые рыли окопы экскаватором (видео)

Украинские военные обнаружили оккупантов, которые с помощью экскаватора рыли окопы. Наши бойцы ликвидировали врага, воспользовавшись гранатами и беспилотником.

Уничтожением врагов занимались военные 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Видео с ликвидацией оккупантов опубликовали на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Решили ваньки, чтобы не напрягаться экскаватором вырыть окопы. Такая затея не понравилась бойцам 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть, как оператор из дрона обнаружил оккупантов на экскаваторе. Враги как раз занимались рытьем очередного окопа.

Украинский военный сбрасывает две гранаты подряд на российскую технику, от чего она загорается. Также видно, как оккупант, которому удалось выжить, убегает от экскаватора и прыгает в окоп.

Точное количество погибших врагов, место и время уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

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