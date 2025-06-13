Украинские воины уничтожили состав противотанковых мин в российской Курской области (фото)

В Курской области России бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, действующие в составе сводного отряда БПС 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль", обнаружили и уничтожили состав с противотанковыми минами. Враг оставил боеприпасы в лесополосе без должной маскировки, что и привело к их потере.

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Силы беспилотных систем ВСУ в соцсетях. Кроме этого, украинские операторы дронов нанесли точные удары по российскому бронеавтомобилю С-СТС, известному как "Ахмат", созданному специально для силовых подразделений Чечни.

Также были уничтожены несколько единиц вражеской техники, среди которых грузовики, пикапы и микроавтобусы. Благодаря слаженным действиям подразделения, противник понес существенные потери на своей территории.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

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