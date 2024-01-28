Украинский танк отработал по врагу на Донбассе: потери ВС РФ (видео)

Танк Вооруженных сил Украины уничтожил российских военных и ликвидировал вражескую технику в Донбассе. Это произошло возле населенного пункта Степовое.

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Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram. Российские оккупанты пытаются продвинуться в сторону Очеретино Донецкой области.

Танк Сил Обороны отрабатывает по кацапам в посадках напротив, а затем произвел точный выстрел по технике московитов вдоль железной дороги к северу от н.п. Степовое, где враг пытается продвигаться в сторону Очеретиного, говорится в сообщении.

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Аналитики опубликовали видео, в котором показали, как танк произвел четыре выстрела по посадкам, на которых находился личный состав Вооруженных сил Российской Федерации. Последний выстрел был точным и попал по месту базирования российской техники.

После этого показали видео с беспилотного летательного аппарата, зафиксировавшего мощный взрыв. В небо поднялся огонь и густой серый дым, а противник понес потери.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донбассе совершили "дерзкий налет" на опорный пункт кафиров и взяли пленных.

А вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона пало более 20 оккупантов. Они были участниками проекта "Судный день", предусматривающего обучение пилотов БПЛА.

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