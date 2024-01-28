Український танк відпрацював по ворогу на Донбасі: втрати ЗС РФ (відео)

Танк Збройних сил України знищив російських військових та ліквідував ворожу техніку на Донбасі. Це сталося біля населеного пункту Степове.

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Про це повідомили аналітики DeepState у Telegram. Російські окупанти намагаються просунутися в бік Очеретиного Донецької області.

Танк Сил Оборони відпрацьовує по кацапах в посадках навпроти, а потім здійснив точний постріл по техніці московитів вздовж залізниці на північ від н.п. Степове, де ворог пробує просуватися в бік Очеретиного, йдеться у повідомленні.

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Аналітики опублікували відео, у якому показали, як танк здійснив чотири вистріли по посадках, у яких перебував особовий склад Збройних сил Російської Федерації. Останній постріл був точним та влучив по місцю базуванню російської техніки.

Після цього показали відео з безпілотного літального апарату, який зафіксував потужний вибух. У небо здійнявся вогонь та густий сірий дим, а противник зазнав втрат.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

А поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.

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