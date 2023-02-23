Украинский военный уничтожил оккупанта, который хотел зайти с тыла (видео)

Украинский военный ликвидировал российского оккупанта в ближнем бою. Враг пытался обойти украинские позиции и нанести удар с тыла.

Уничтожением оккупанта занимался боец из подразделения К-2 54-й отдельной механизированной бригады. Видео обнародовали на канале "Оперативный ВСУ" в Telegram.

"Перевоспитание: так россияне становятся хорошими. Быстро и навсегда. К-2 54-ОМБр показал фрагмент боя, в результате которого была уничтожена группа врага", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Отмечается, что оккупанта уничтожили быстро, как и остальную группу российских военных. Точные потери врага не указаны.

На видео можно увидеть, как украинский военный двигается в сторону засады оккупанта, но успевает первым открыть огонь и ликвидирует врага.

Точное время и место уничтожения российских военных не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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