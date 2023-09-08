Украинцам могут увеличить размер пенсии: в Минсоцполитики назвали сроки

Украинским пенсионерам могут увеличить пенсионные выплаты. Это может произойти в марте 2024 года при индексации выплат.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в интервью Украинскому Радио. Она отметила, что проведение индексации пенсий может быть вопросом из-за войны.

"Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но во время полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета", – сказала Дарья Марчак.

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Она отметила, что величина индексации будет зависеть от уровня инфляции.

"Размер индексации и темпы роста средней заработной платы являются двумя показателями, определяющими размер индексации в соответствии с законом", – пояснила она.

По словам Марчак, более конкретно об этом можно будет говорить в начале 2024 года, когда поступят статистические данные за 2023 год.

Добавим, что в 2023 году при индексации пенсионеры получили повышение к пенсиям в размере от 100 до 1500 гривен.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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