Українцям можуть збільшити розмір пенсії: у Мінсоцполітики назвали терміни

Українським пенсіонерам можуть збільшити пенсійні виплати. Це може статися у березні 2024 року, під час індексації виплат.

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак в інтерв'ю Українському Радіо. Вона зазначила, що проведення індексації пенсій може бути питанням через війну.

"Індексація пенсій має відбуватися щорічно з 1 березня. Але в час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Незважаючи на це з 1 березня 2024 року повинна відбуватися індексація. Щоправда, точно говорити про терміни можна буде лише після затвердження державного бюджету", – сказала Дар’я Марчак.

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Вона наголосила, що величина індексації залежатиме від рівня інфляції.

"Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону", – пояснила вона.

Зі слів Марчак, конкретніше про це можна буде говорити на початку 2024 року, коли надійдуть статистичні дані за 2023 рік.

Додамо, що у 2023 році під час індексації пенсіонери отримали підвищення до пенсій в розмірі від 100 до 1500 гривень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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