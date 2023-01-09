Украинцам напомнили, как можно оформить пенсию за границей

Украинцы, выехавшие за границу и достигшие пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно. Для этого нужно воспользоваться веб порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

О состоянии обработки заявления и принятом решении о назначении пенсии, Фонд уведомит отдельно. Об этом напомнили в Telegram-канале Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что гражданам следует зайти на веб портал и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". Затем перейти по ссылке "Вход".

Войдя в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) требуется:

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в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии" и согласиться на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления;

нажать "Продолжить", выбрать вид пенсии;

заполнить анкету и дать согласие на передачу и обработку персональных данных;

приобщить скан-копии документов, перечень которых будет представлен перед формированием заявления.

Затем на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости, внесенные в заявление данные можно отредактировать.

Напомним, что в Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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