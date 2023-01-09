Українцям нагадали, як можна оформити пенсію за кордоном

Українці, які виїхали за кордон та досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії, Фонд повідомить окремо. Про це нагадали у Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що громадянам потрібно зайти на вебпортал та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Потім перейти за посиланням "Вхід".

Увійшовши до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) потрібно:

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у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та погодитися на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви;

натиснути "Продовжити", обрати вид пенсії;

заповнити анкету та надати згоду на передачу та обробку персональних даних;

долучити скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Згодом на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати.

Нагадаємо, що в Україні громадяни, які стали почесними донорами, мають право на отримання надбавки до пенсії. Її розмір – 10% від прожиткового мінімуму.

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