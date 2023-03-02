Украинцам назвали два способа, как увеличить пенсионные выплаты

В Украине почти 40% пенсионеров получают выплаты от 2000 до 3000 грн. Впрочем, размер пенсии можно увеличить.

В частности, можно воспользоваться двумя способами. Об этом сообщает Соцплатформа.

Увеличить пенсию можно перед выходом на отдых, увеличив заработную плату. Эксперты назвали два способа:

Исключить "невыгодные" периоды работы (когда лицо получало низкую официальную зарплату); Доплатить единый социальный взнос (ЕСВ) – вдобавок к тому, что уже выплатил в бюджет страны работодатель.

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Последний вариант касается украинцев, работающих на минимальную заработную плату. При таком доходе пенсионные выплаты будут крайне малы.

В настоящее время минимальная зарплата составляет 6700 гривен, при этом работодатель оплачивает налог в сумме 1474 гривны. Но если у вас есть возможность еще дополнительно самому платить такой же размер в государство, тогда при назначении пенсии будет считаться, что вы заработали не 6700 грн, а вдвое больше – 13400 грн.

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Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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