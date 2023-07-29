Украинцам объяснили, как не потерять соцвыплаты с 1 августа
С 1 августа начнет действовать новый порядок предоставления денежной помощи ВПЛ. Поэтому ряд переселенцев может потерять выплаты.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. В ведомстве также объяснили, что необходимо, чтобы не потерять финансовую помощь.
Отмечается, что с 1 августа будут проходить проверки имущественного положения переселенцев. Выплат будут лишать в случае:
- пребывание за границей более 45 дней без уважительных причин;
- покупки транспорта или недвижимости более чем на 100 тыс. гривен;
- наличие депозита в банке суммой более 100 тысяч гривен;
- приобретение валюты более чем на 100 тысяч гривен;
- нахождение в местах лишения свободы;
- жилье расположено в области, где уже не ведутся активные боевые действия и нет оккупации.
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В то же время выплаты не будут лишать граждан в случае:
- служебной командировки или стажировки;
- лечение и реабилитации;
- ухода за больным ребенком и по другим причинам, связанным с оздоровлением;
- выезда за границу из-за смерти родных;
- ухода за границей за тяжелобольными родными.
Также помощь не прекратят выплачивать из-за юридических моментов, которые не позволили переселенцу вернуться в Украину. Все уважительные причины должны быть подкреплены документами.
Предлагаем узнать, как украинцы, понесшие убытки от войны, могут получить финансовую помощь от французской неправительственной гуманитарной организации ACTED.
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