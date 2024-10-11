Украинцев предупредили, когда могут начаться новые отключения света

Украине, вероятно, не удастся пережить зиму без отключений электроэнергии из-за прогнозируемого дефицита мощностей в энергетической системе.

Как сообщает Forbes, генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что компания готова к любым возможным ситуациям по поставкам электроэнергии. Однако он подчеркнул, что сценарное планирование в компании не проводится.

"Понятно, что ограничения электроэнергии зимой будут из-за дефицита. Проценты дефицита не буду прогнозировать, достаточно знать, что это может быть – точка", – отметил Коваленко.

В то же время он подчеркнул, что вносить какие-либо новые изменения в процесс подготовки к отопительному сезону компания не планирует. Коваленко отметил, что все необходимые мероприятия были выполнены еще в 2022 году.

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Света может не быть по 16 часов в сутки

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее заявил, что в случае прекращения внешних поставок электроэнергии жители крупных городов могут оставаться без электричества до 16 часов в сутки. Это касается, в частности:

Киева;

Харькова;

Одессы.

Он пояснил: эти города являются наиболее уязвимыми в зимний период. "Харьков вообще под прямым огнем. Любая подстанция и любая генерирующая мощность может быть в любой момент разбита. Там самые высокие риски", – рассказывает Харченко.

Он также отметил, что Одесса также сталкивается с серьезной нехваткой энергоресурсов – почти полное отсутствие местной генерации делает город зависимым от внешних поставок. В Киеве, крупнейшем городе страны, зимой дефицит мощности может достигать 700-900 мегаватт.

"Эти мощности нужно завести извне. Если их неоткуда завести, давайте будем откровенны, если Киев отрезать от внешнего энергоснабжения, киевляне будут сидеть без света по 16 часов в сутки, и это будет нормально", – отметил Харченко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы могут платить за свет по 2,16 грн за кВт*ч.

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