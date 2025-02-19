Украинцы могут получить большие платежки за газ в феврале: в чем причина

В феврале часть украинцев вынуждена будет платить больше за газ из-за введения дополнительных начислений. Речь идет о так называемой "третьей платежке", которая покрывает расходы на техническое обслуживание газовых сетей в жилых домах.

Этот платеж начисляется раз в несколько лет в соответствии с приказом Министерства энергетики Украины №292 от 29 сентября 2023 года. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".

Согласно этому приказу, коммунальные службы обязаны периодически проводить проверку газовых сетей на герметичность и целостность, чтобы предотвратить утечки, а расходы на эти работы возлагаются на потребителей.

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Счета за обслуживание газовых сетей будут отправляться:

раз в три года для домов старше 25 лет;

раз в пять лет для более новых домов.

Размер оплаты в таких квитанциях будет зависеть от нескольких факторов, в частности длины газовых сетей в здании, количества соединений муфтового типа и установленных кранов.

Тариф на газ в феврале

В феврале 2025 года клиенты "Нафтогаза" будут платить за газ 7 гривен 96 копеек за кубический метр.

У других поставщиков стоимость колеблется от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр. Тарифы на отопление будут оставаться без изменений до апреля 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготных тарифах на газ для военных.

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