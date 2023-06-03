Украинцы озабочены исчезновением майских жуков: энтомологиня объяснила, почему вредителей стало меньше

В этом году украинцы заметили, что майских жуков во многих регионах стало значительно меньше. Кое-где насекомые совсем исчезли.

Энтомолог Ровенского центра контроля и профилактики болезней Руслана Драб рассказала о причине и развеяла мифы об исчезновении майских жуков "УП. Життя". По ее словам, это действительно связано с особенностями жизненного цикла жуков.

Энтомолог отметила, что жизнь майского жука длится примерно 3-5 лет, большее количество они проводят в стадии личинки в почве. Около 30-40 дней жуки проживают на поверхности почвы, где размножаются.

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Количество майских жуков каждый год отличается. Это зависит от того, когда личинки созреют, и майские жуки из куколок превращаются у взрослых особей.

Количество майских жуков в том или ином регионе может также зависеть от климатических условий, а именно от температуры и влажности.

Несмотря на то, что сами майские жуки почти не заметны, личинок в почве – много. Это свидетельствует о том, что они есть и некуда исчезнут. Эти жуки легко адаптируются к любым условиям и быстро восстанавливают свою популяцию.

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