Украинцы в Польше получили фейковые повестки: подробности

В Польше некоторые граждане Украины получили поддельные письма, подобные повесткам для мобилизации. Офис по делам иностранцев Польши заявил, что эти документы являются фальшивкой.

Представители Офиса по делам иностранцев обнародовали скан-копию одного из таких писем, которые якобы присылали от имени ведомства. Об этом пишет RMF24.

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В фейковом документе говорится, что на основании украинского законодательства о военной службе и мобилизации получатель должен ожидать визита представителей ведомства в определенные даты (в примере указаны "17-31 декабря"). Также в письме указывается возможное дальнейшее направление в пункт мобилизации для службы в Вооруженных силах Украины. Указана угроза уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и экстрадицию в Украину.

В поддельном письме, вероятно, указывались личные данные, в том числе имя и адрес гражданина Украины, проживающего в Польше. В опубликованной копии данные затерты.

Офис по делам иностранцев подчеркнул, что не имеет никакого отношения к таким письмам и не знает, кто стоит за этой фальсификацией. Ведомство также не уточнило количество случаев распространения таких подделок.

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