Украину накроет снегом: какие области окажутся под 10-сантиметровым одеялом

В ближайшие дни часть территории Украины накроет снегом. Местами высота снежного покрова может достигать 10 сантиметров.

Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу. По словам метеоролога, погодные изменения стали заметны еще в пятницу, однако наибольшие осадки ожидаются в субботу из-за влияния активного циклона.

15-16 марта атмосферные фронты принесут дожди в западные и северные области, которые могут перейти в снег.

Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В этих регионах возможно временное формирование снежного покрова высотой от 3 до 10 сантиметров. Также возможны налипание мокрого снега, гололедица и сложные дорожные условия из-за гололедицы, – отметила Птуха.

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Она также подчеркнула, что такие осадки будут носить локальный характер, однако водителям и пешеходам следует быть осторожными. Особенно важно учитывать температуру воздуха, ведь если она опустится ниже нуля, возможен комплекс зимних явлений в этих областях.

Похолодание в Украине

Синоптик Наталья Птуха сообщила, что с 17 по 19 марта в Украине изменится направление воздушных потоков на северо-западное, что приведет к поступлению арктического воздуха с севера.

"Ожидается понижение температуры. В ночное время, начиная с 17 марта, столбики термометров могут опускаться до -1...-8 градусов в разных регионах страны. Днем температура будет колебаться в пределах 0...+6 градусов", – рассказала представитель Укргидрометцентра.

За всю историю метеорологических наблюдений в Украине в марте фиксировались рекордные морозы. Абсолютный минимум составлял от -20 до -37 градусов, а в Закарпатье и южных областях - от -10 до -27 градусов. В то же время, по словам синоптика, таких экстремальных холодов в этот раз не прогнозируют.

Ранее мы рассказывали, что синоптики предупредили о мокром снеге и слякоти в марте.

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