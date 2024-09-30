Украину накрыли пылевые бури: во многих городах стоит неприятный запах и наблюдается плохая видимость (видео)

Жители многочисленных населенных пунктов в восточном и центральном регионах Украины сообщают об ограниченной видимости и накоплении пыли на разных поверхностях.

Пылевая буря охватила несколько украинских городов. Начиная с ночи, жители Полтавы, Днепра и Харькова наблюдают зависшую в атмосфере густую пылевую пелену.

Согласно информации, предоставленной сервисом Windy, территорию Украины накрывает массивное облако пыли, которое мигрирует из направления Казахстана и Узбекистана.

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В социальных сетях появляются видео, демонстрирующие, как пыль затягивает горизонт, существенно ухудшая видимость в городских условиях. На одном из видео можно узнать рассказ женщины о том, как ее автомобиль, вымытый вечером, утром оказался полностью покрытым слоем пыли.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждет первое осеннее похолодание в Украине.

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