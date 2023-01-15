Умер легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе

Знаменитый грузинский актер, режиссер и певец скончался Вахтанг Кикабидзе скончался на 85 году жизни. О его смерти сообщил телеканал "Мтавари" в Фейсбуке.

Что явилось причиной смерти, не сообщается. Известно лишь, что в последние годы он тяжело болел.

Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 в Тбилиси. Он был народным артистом Грузии, имел звание заслуженного артиста Украины.

После окончания школы он учился в университете Тбилиси. В 1959 году устроился на работу в филармонию в Тбилиси. С 1961 по 1963 год учился в Тбилисском институте иностранных языков, параллельно был участником квартета "Диело".

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В 1966 году Кикабидзе был участником ансамбля "Орера", где пел и играл на ударных. Некоторые из его песен стали настоящими хитами. Среди них: "Чито-грито", "Мои годы - мое богатство".

В кино он дебютировал в 1966 году. При жизни он снялся в почти сотне фильмах. Наиболее популярными стали "Встреча в горах", "Не печалься!", "Мелодии Верийского квартала", "Мимино", "Совсем пропащий", "Фортуна".

Как сценарист и режиссер снял два полнометражных фильма: "Будь здоров, дорогой" - первая премия на Международном фестивале комедийного кино в городе Габрово, в Болгарии, и "Мужчины и все остальные".

В свое время актер отказался от российского ордена "Дружбы" из-за событий в Южной Осетии в августе 2008 года, назвав их "российской агрессией". Тогда же Кикабидзе отменил свои концерты в Москве и с тех пор больше не посещал россию.

В 2014 году Кикабидзе прокомментировал российскую аннексию Крыма. В интервью одному из украинских телеканалов он заявил, что хотел бы принять участие в АТО в составе ВСУ.

На парламентских выборах 2020 года Кикабидзе возглавил список партии Саакашвили "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента Грузии VII созыва.

Также актер осуждал российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Кикабидзе заявлял, что российского диктатора владимира путина ожидает серьезное наказание за войну в Украине. Он также призвал мир продолжать поддерживать Украину.

"Никто не может быть в безопасности, пока россия продолжает этот военный террор. Кто бы что ни говорил, но правительство Владимира Зеленского и украинский народ воюют и за них тоже", — заявлял он.

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