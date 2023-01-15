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Помер легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе

Билім Олена

Помер легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе

Знаменитий грузинський актор, режисер та співак помер Вахтанг Кікабідзе помер на 85 році життя. Про його смерть повідомив телеканал "Мтаварі" у Фейсбуці.

Що стало причиною смерті, не повідомляється. Відомо лише, що останніми роками він важко хворів.

Вахтанг Костянтинович Кікабідзе народився 19 липня 1938 року у Тбілісі. Він був народним артистом Грузії, мав звання заслуженого артиста України.

Після закінчення школи він навчався у Тбіліському університеті. У 1959 році влаштувався на роботу до філармонії у Тбілісі. З 1961 по 1963 рік навчався у Тбіліському інституті іноземних мов, паралельно був учасником квартету "Дієло".

У 1966 став Кікабідзе був учасником ансамблю "Орера", де співав та грав на ударних. Деякі з його пісень стали справжніми хітами. Серед них: "Чито-гріто", "Мої роки – моє багатство".

У кіно він дебютував у 1966 році. За життя знявся він знявся у майже сотні фільмах. Найбільш популярними стали "Зустріч у горах", "Не журися!", "Мелодії Верійського кварталу", "Міміно", "зовсім пропащий", "Фортуна".

Як сценарист і режисер зняв два повнометражні фільми: "Будь здоровий, дорогий" — перша премія на Міжнародному фестивалі комедійного кіно в місті Габрово, в Болгарії, і "Чоловіки і всі інші".

Свого часу актор відмовився від російського ордена "Дружби" через події у Південній Осетії у серпні 2008 року, назвавши їх "російською агресією". Тоді ж Кікабідзе скасував свої концерти в Москві та з того часу більше не відвідував росію.

У 2014 році Кікабідзе прокоментував російську анексію Криму. В інтерв'ю одному з українських телеканалів він заявив, що хотів би взяти участь в АТО у складі ЗСУ.

На парламентських виборах 2020 року Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" та був обраний депутатом парламенту Грузії VII скликання.

Також актор засуджував російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Кікабідзе заявляв, що російського диктатора владіміра путіна чекає серйозне покарання за війну в Україні. Він також закликав світ продовжувати підтримувати Україну.

"Ніхто не може бути в безпеці, поки росія продовжує цей військовий терор. Хто б що не говорив, але уряд Володимира Зеленського та український народ воюють і за них також", — заявляв він.

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