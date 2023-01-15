Помер легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе

Знаменитий грузинський актор, режисер та співак помер Вахтанг Кікабідзе помер на 85 році життя. Про його смерть повідомив телеканал "Мтаварі" у Фейсбуці.

Що стало причиною смерті, не повідомляється. Відомо лише, що останніми роками він важко хворів.

Вахтанг Костянтинович Кікабідзе народився 19 липня 1938 року у Тбілісі. Він був народним артистом Грузії, мав звання заслуженого артиста України.

Після закінчення школи він навчався у Тбіліському університеті. У 1959 році влаштувався на роботу до філармонії у Тбілісі. З 1961 по 1963 рік навчався у Тбіліському інституті іноземних мов, паралельно був учасником квартету "Дієло".

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У 1966 став Кікабідзе був учасником ансамблю "Орера", де співав та грав на ударних. Деякі з його пісень стали справжніми хітами. Серед них: "Чито-гріто", "Мої роки – моє багатство".

У кіно він дебютував у 1966 році. За життя знявся він знявся у майже сотні фільмах. Найбільш популярними стали "Зустріч у горах", "Не журися!", "Мелодії Верійського кварталу", "Міміно", "зовсім пропащий", "Фортуна".

Як сценарист і режисер зняв два повнометражні фільми: "Будь здоровий, дорогий" — перша премія на Міжнародному фестивалі комедійного кіно в місті Габрово, в Болгарії, і "Чоловіки і всі інші".

Свого часу актор відмовився від російського ордена "Дружби" через події у Південній Осетії у серпні 2008 року, назвавши їх "російською агресією". Тоді ж Кікабідзе скасував свої концерти в Москві та з того часу більше не відвідував росію.

У 2014 році Кікабідзе прокоментував російську анексію Криму. В інтерв'ю одному з українських телеканалів він заявив, що хотів би взяти участь в АТО у складі ЗСУ.

На парламентських виборах 2020 року Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" та був обраний депутатом парламенту Грузії VII скликання.

Також актор засуджував російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Кікабідзе заявляв, що російського диктатора владіміра путіна чекає серйозне покарання за війну в Україні. Він також закликав світ продовжувати підтримувати Україну.

"Ніхто не може бути в безпеці, поки росія продовжує цей військовий терор. Хто б що не говорив, але уряд Володимира Зеленського та український народ воюють і за них також", — заявляв він.

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