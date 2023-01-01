'Уничтожили до десятка захватчиков': пограничники 'поздравили' оккупантов с Новым годом (фото)

Пограничники 31 декабря 2022 "поздравили" оккупантов на востоке. Работникам Госпогранслужбы удалось ликвидировать около десятка российских военных.

Также пограничники уничтожили российскую БМП с экипажем. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

"Вчера пограничники на Бахмутском направлении отразили несколько штурмовых атак оккупантов. В стрелковом бою наши защитники уничтожили до десятка захватчиков, двоих взяли в плен", – говорится в сообщении.

В то же время в Луганской области пограничники благодаря аэроразведке обнаружили российскую БМП, которую совместно с артиллеристами уничтожили.

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"Для "поздравления" захватчиков пограничники привлекли артиллеристов одной из механизированных бригад. Огнем из пушек боевая машина оккупантов уничтожена вместе с экипажем", – добавили в Службе.

Напомним, ранее тактическая группа "Адам" показала, как уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении. Укрыться не удалось ни одному врагу.

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