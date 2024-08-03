Уничтожьте весь урожай: какие растения нельзя подкармливать золой
Зола, продукт горения древесины, на протяжении веков использовалась как природное удобрение. Она богата калием, кальцием, фосфором и другими микроэлементами, необходимыми для здорового роста растений. Однако, не все растения все равно положительно реагируют на это удобрение. Разберемся подробнее, как правильно использовать золу в своем саду и какие растения могут от нее пострадать. Об этом пишет Pixel.
Почему зола полезна для растений?
- Раскисление почвы: Зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее добавление помогает снизить кислотность почвы, что особенно важно для растений, предпочитающих нейтральные или щелочные почвы.
- Питательные вещества Калий, содержащийся в золе, способствует формированию крепких стеблей и корней, а также улучшает усвоение других питательных веществ.
- Защита от вредителей: Зола обладает абразивным действием и может отпугивать некоторых вредителей, таких как улитки и улитки.
Какие растения не любят золу?
Несмотря на все преимущества, зола может быть вредной для некоторых растений, предпочитающих кислые почвы. К таким растениям относятся:
- Гортензии: Зола может изменить цвет их цветов.
- Рододендроны Эти растения очень чувствительны к изменению кислотности почвы.
- Азалии: Как и рододендроны, азалии предпочитают кислые почвы.
- Хвойные растения: Большинство хвойных также не переносят щелочных почв.
- Фруктовые деревья Некоторые фруктовые деревья, такие как яблони и груши, могут отрицательно реагировать на чрезмерное количество золы в почве.
Читайте также: Мгновенно пойдут в рост: как приготовить суперсредство для подкормки огурцов из воды, дрожей и сахара
Как правильно использовать золу?
- Когда вносить: Оптимальное время для внесения золы – осень или ранняя весна.
- Норма внесения: Не превышайте рекомендованную норму – 150-200 г на квадратный метр.
- Подготовка: Перед использованием золу следует просеять во избежание больших частиц.
- Распределите золу по поверхности почвы и перекопайте.
Важные нюансы:
- Анализ почвы: Перед внесением золы желательно провести анализ почвы, чтобы определить его кислотность и потребность в питательных веществах.
- Комбинация с другими удобрениями: Золу можно использовать в комплексе с другими органическими удобрениями, такими как компост или перегной.
- Осторожность с некоторыми культурами: Если вы выращиваете растения, чувствительные к щелочной среде, откажитесь от использования золы.
Напомним, мы уже писали, как сделать из песка удобрение для растений.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!