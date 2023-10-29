Ураган ''Отис'' уничтожил мексиканский курорт Акапулько: разрушены более 200 000 зданий, погибли 39 человек (фото и видео)

Мощный ураган "Отис" в Мексике почти полностью разрушил курортный город Акапулько. Ураган был рекордным по силе – у него была пятая категория.

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По данным BBC, в результате урагана погибли 39 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

На фото и видео, которые распространены в соцсетях, можно заметить разрушенные многоэтажки, дороги словно разорванные, везде валяются обломки и вырванные с корнями деревья. В городе уничтожены и повреждены более 200 тысяч зданий. Ущерб достиг 15 млрд долларов.

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После урагана у Акапулько не осталось ни одного электрического столба. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что более 1000 рабочих усердно работают над восстановлением электросети, стремясь возобновить водоснабжение в этом районе.

В результате урагана было обесточено более 500 000 домов и предприятий. Энергетическая компания CF заявила, что пока возобновила электроснабжение 40% населённых пунктов.

По словам губернатора Герреро Эвелина Сальгадо, в Акапулько, популярном туристическом направлении, почти 80% гостиниц пострадали от "Отиса".

Сила шторма застала чиновников и жителей врасплох, поскольку ранние прогнозы недооценили угрозу. Отис быстро превратился из тропического шторма в опаснейший ураган 5-й категории, став самым сильным штормом в этом районе за всю историю наблюдений всего за 12 часов. Как только он двинулся вглубь страны, "Отис" быстро ослаб и к вечеру среды развеялся над горами южной Мексики.

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Хотя непосредственная угроза утихла, регион сталкивается с последствиями урагана. По данным Национального центра ураганов, ожидается, что ливни продолжатся до четверга, что может привести к внезапным наводнениям и оползням.

Напомним, ученые ответили, что делают животные в океане во время урагана.

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