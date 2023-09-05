Ученые ответили, что делают животные в океане во время урагана

Когда сильные ураганы обрушиваются на землю, мы можем явно увидеть разрушения, такие как вырванные с корнями деревья и разрушенные дома. Однако влияние ураганов на морскую среду, где они возникают и двигаются, не всегда так очевидно.

Многие виды морских существ населяют побережье полуострова Флорида, где ураганы часто достигают суши. Этот регион имеет коралловые рифы и водные экосистемы, различающиеся по составу и сложности. Влияние ураганов на это разнообразие жизни может быть разным, пишет Sciense Alert.

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Специалисты, такие как Мелисса Мэй, доцент кафедры морской биологии Флоридского университета побережья Мексиканского залива, отмечают, что не все ураганы имеют одинаковые последствия.

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Ураганы могут вызвать штормовой приток, который выглядит как очень высокий приток. Это может оставить некоторые морские среды относительно ненарушенными во время самого урагана. Однако штормовой приток может иметь собственные последствия, включая изменение солености воды и приток осадка и бактерий.

Океанические ураганы могут возникать с чрезвычайной силой, сопровождаясь 60-футовыми волнами, смешивающими холодную глубокую воду с теплой поверхностной водой. Это может привести к перемещению многих видов морских млекопитающих и рыб в более глубокие воды, которые более безопасны во время урагана.

Серая акула, например, может покинуть свои территории перед приходом урагана, возвращаясь через несколько дней после его завершения. Ученые считают, что это связано с изменениями температуры воды и другими сигналами, сигнализирующими рыбам о приближении шторма.

Однако некоторые морские существа, такие как дельфины, могут оказаться в ловушке в дамбах и пресноводных прудах, если не удастся уйти от урагана. Ураганы могут быть смертельными для рыбы, в частности, когда осадки и изменения давления воды вызывают образование смертоносных пузырьков азота в их крови.

После урагана, мусора и химических веществ могут оставаться в водоемах в течение длительного периода. Дожди и наводнения приносят пресную воду в морские экосистемы, изменяя солености воды и создавая благоприятные условия для цветения водорослей. Это может влиять на морскую жизнь, включая кораллы и другие виды.

Изменение климата может сделать ураганы более интенсивными и привести к большим сдвигам в морской среде. Воздействие ураганов на океан – это сложный процесс, влияющий на морскую жизнь и его экосистемы, и исследователи изучают это влияние, чтобы понять, как спасти и сохранить морские ресурсы.

Напомним, в Южной Африке 53-летний сафари-гид снял на камеру невероятные кадры сражения между слоном и крокодилом в реке Луангва.

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