Вчені відповіли, що роблять тварини в океані під час урагану

Коли сильні урагани обрушуються на землю, ми можемо явно побачити руйнування, такі як вирвані з корінням дерева та зруйновані будинки. Однак вплив ураганів на морське середовище, де вони виникають і рухаються, не завжди так очевидний.

Багато видів морських істот населяють узбережжя півострова Флорида, де урагани часто досягають суші. Цей регіон має коралові рифи та водні екосистеми, які різняться за складом і складності. Вплив ураганів на це різноманіття життя може бути різним, пише Sciense Alert.

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Спеціалісти, такі як Мелісса Мей, доцент кафедри морської біології Флоридського університету узбережжя Мексиканської затоки, зауважують, що не всі урагани мають однакові наслідки.

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Урагани можуть викликати штормовий приплив, який виглядає як надзвичайно високий приплив. Це може залишити деякі морські середовища відносно непорушеними під час самого урагану. Проте штормовий приплив може мати власні наслідки, включаючи зміну солоності води та притікання осаду і бактерій.

Океанічні урагани можуть виникати з надзвичайною силою, супроводжуючись 60-футовими хвилями, які змішують холодну глибоку воду з теплою поверхневою водою. Це може призвести до переміщення багатьох видів морських ссавців і риб в більш глибокі води, що є безпечнішими під час урагану.

Сіра акула, наприклад, може залишити свої території перед приходом урагану, повертаючись через кілька днів після його завершення. Вчені вважають, що це пов'язано із змінами температури води та іншими сигналами, що сигналізують рибам про наближення шторму.

Проте деякі морські істоти, такі як дельфіни, можуть опинитися в пастці в дамбах і прісноводних ставках, якщо не вдасться втекти від урагану. Урагани можуть бути смертельними для риби, зокрема у випадку, коли осади та зміни тиску води спричиняють утворення смертоносних бульбашок азоту в їхній крові.

Після урагану, сміття та хімічні речовини можуть залишатися у водоймах протягом тривалого періоду. Дощі та повені також приносять прісну воду в морські екосистеми, змінюючи солоності води та створюючи сприятливі умови для цвітіння водоростей. Це може впливати на морське життя, включаючи корали та інші види.

Зміна клімату може зробити урагани більш інтенсивними і призвести до більших зрушень у морському середовищі. Вплив ураганів на океан – це складний процес, який впливає на морське життя і його екосистеми, і дослідники вивчають цей вплив, щоб зрозуміти, як врятувати та зберегти морські ресурси.

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