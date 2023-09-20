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Происшествия

Ушел добровольцем на войну: во Львове от удара "шахедом" погиб бывший военный, вышедший в первый рабочий день на склад

Игорь Романько

Во Львове погиб бывший военный Петр Бурбан от удара шахедом 19 сентября

За каждой цифрой по статистике, за каждой заглавной новостью стоит жизнь, которая прервалась. Сегодня мы рассказываем историю Петра Бурбана, мужчины из Львова, потерявшего жизнь в результате вражеских обстрелов во время своего первого рабочего дня на новом месте.

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Об этом пишет мэр Львова Андрей Садовый. 32-летний Петр родился и вырос в прекрасном городе Львове. Его жизнь была полна надежд и возможностей, и он всегда мечтал о достойном будущем для себя и своей семьи. Однако вскоре война стала частью их повседневной жизни.

Петр решил, что не может оставить свою Родину в беде и отдался служению добровольцем на фронте. Пройдя тяжелые дни и ночи под обстрелами, он являлся свидетелем многих трагических событий и участвовал в защите своей страны. Петр прослужил на передовой полтора года, отдав свою силу и отвагу, чтобы Украина могла остаться свободной.

Недавно Петр вернулся домой в свою семью. Он мечтал об этом дне, когда снова увидит свою жену и троих маленьких детей.

Однако 19 сентября во время его первого рабочего дня на новом месте Петр попал под вражеский обстрел. Жизнь этого молодого человека, наполненная надеждой и перспективами, оборвалась преждевременно и жестоко.

Вражеский шахед унес жизни не только сына, мужа и отца, но и оставил глубокий след боли и траура в сердцах его родных.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Петра Бурбана. Его история — это история большой жизни, которая завершилась рано и слишком насильственно. Пусть его память будет светлой и незабываемой. Светлая память.

Напомним, в ночь на 19 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Под ударом шахедов оказались западные области Украины.

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Происшествия