Уточнение или обновление данных в ТЦК: адвокат объяснил разницу

В Украине лица, подлежащие воинскому учету, должны актуализировать свои данные до 18 июля. Однако существует определенная неопределенность относительно двух понятий – уточнения и обновления данных.

Юрист Ярослав Жукровский предоставил разъяснения этих терминов во время эфира "Украинского радио", об этом пишет Общественное Львов.

Он подчеркнул, что лицо, стоящее на воинском учете, должно иметь при себе военный билет со штрих-кодом и предъявлять его по запросу уполномоченных лиц.

"В билете должен быть штрих-код; человек должен стоять на воинском учете и уточнить свои данные. И, если имеет право на отсрочку от мобилизации, должен предоставить государству документы, подтверждающие это. Зато представители ТЦК должны знать нормы законодательства, которые предоставляют им определенные полномочия. А если они превышают свои полномочия, то будут отвечать за это", – говорится в заявлении.

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Дополнительно, существуют правила ведения воинского учета, которые были приняты 30 января 2022 года и касаются процедур внесения информации о военнообязанном.

"Среди них – постановка на учет, снятие на учет, снятие с учета и исключение из учета. И вместе с тем имеем новые переходные положения, касающиеся обязанности военнообязанного в течение от 18 мая до 18 июля уточнить персональные данные. Уточнение и обновление – это не одно и то же", – объясняет юрист.

Лицо может обновить свои данные через приложение "Резерв+", ЦНАП или ТЦК, где можно уточнить следующую информацию: фамилия, имя, отчество; адрес проживания; номер телефона и электронной почты.

"Если военнообязанный не сделает это до 18 июля, то это будет нарушением законодательства, и, вероятно, за это будет предусмотрена административная ответственность", – предостерегает юрист.

Закон о государственном реестре призывников и резервистов предусматривает ряд данных для регистрации: семейное положение, образование, адрес проживания, наличие детей и тому подобное.

"Закон говорит, что если военнообязанный разводится, у него рождается ребенок, он меняет место работы, то есть семь дней, чтобы прийти в ТЦК и обновить эти данные", – отмечает адвокат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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