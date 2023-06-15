Уже завтра Землю накроет сильная магнитная буря: как уберечься

Уже 16 июня Землю всколыхнет мощная магнитная буря. Она продлится только один день, но людям следует опасаться.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет космическую погоду каждый месяц и предупреждает об опасных явлениях. Эти данные опубликовал сайт Meteoagent.

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Мощность магнитной бури, возникающей из-за вспышек на Солнце и их влияния на геомагнитное поле Земли, составит 4 балла из 10. Однако метеочувствительные люди, люди с хроническими болезнями и пенсионного возраста могут ее почувствовать на себе.

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Несмотря на то, что метеоудар будет всего один день, расслабляться не нужно. Поскольку уже 18 июня начнется сильнейшая за весь месяц магнитная буря и продлится до 20 июня. В другие дни июня магнитные бури будут слабыми в 2 балла.

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Как чувствовать себя лучше во время магнитных бурь

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Следуйте нескольким советам, чтобы на ваше состояние здоровья не влияли магнитные бури:

1. Питание должно быть сбалансированным, а пить нужно достаточное количество чистой воды. От алкоголя, кофе и энергетиков лучше отказаться.

2. Больше гуляйте на свежем воздухе пешком. Занимайтесь спортом и ходьбой.

3. Достаточно отдыхайте и избегайте стрессовых ситуаций.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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