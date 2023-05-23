В 3000-летних развалинах в Армении обнаружили загадочное белое порошкообразное вещество: теории ученых (фото)

Во время раскопок внутри руин 3000-летнего здания в Армении, археологи наткнулись на груды таинственного белого порошкообразного вещества. По предварительным предположениям, это могут быть остатки древней муки.

Польско-армянская команда археологов сделала открытие во время работы на археологическом участке в городе Мецамор на западе Армении. Об этом сообщает Science in Poland .

Отмечается, что археологи также раскопали несколько печей. Это помогло понять, что древняя постройка когда-то служила большой пекарней.

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Пылинки древней муки были рассыпаны по покрытым грязью руинам, в том числе на нескольких печах. Проведя химический анализ, команда установила, что это пшеничная мука, которая используется для выпечки хлеба.

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По оценкам исследователей, пекарня работала между XI и IX веками до нашей эры во время раннего железного века. До этого она, возможно, использовалась для церемоний или встреч, а затем была превращена в состав.

Напомним, на Кипре нашли золотые украшения в возрасте 3000 лет.

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