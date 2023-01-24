В Бердянске взорвали авто с известной коллаборанткой

Во временно оккупированном Бердянске около 16:00 24 января раздался взрыв. По предварительным данным, взорвали автомобиль местной коллаборантки Валентины Мамай.

По словам гауляйтера Владимира Рогова, коллаборантка в момент взрыва находилась в автомобиле. Об этом он написал в своем Telegram.

"Около 16.00 на улице Руденко возле школы №5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели.

Местные указывают, что именно Валентина Мамай, которая была депутатом в горсовете от ОПЗЖ, первой контактировала с оккупантами, когда они вошли в город.

Информации о том, пострадала ли сама Мамай от взрыва, пока нет.

Напомним, ранее в Бердянске взорвали автомобиль заместителя начальника местного ГАИ Александра Колесникова.

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