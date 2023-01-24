У Бердянську підірвали авто з відомою колаборанткою

У тимчасово окупованому Бердянську близько 16:00 24 січня пролунав вибух. За попередніми даними, підірвали автомобіль місцевої колаборантки Валентини Мамай.

За словами гауляйтера Володимира Рогова, колаборантка у момент вибуху перебувала в автомобілі. Про це він написав у своєму Telegram.

"Близько 16.00 на вулиці Руденка біля школи №5 підірвано автомобіль ВАЗ, який належить місцевому підприємцю Валентині Мамай, яка, за попередньою інформацією, перебувала в момент вибуху в автомобілі", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці події працюють рятувальники.

Місцеві вказують, що саме Валентина Мамай, яка була депутаткою у міськраді від ОПЗЖ, першою контактувала з окупантами, коли вони зайшли у місто.

Інформації щодо того, чи постраждала сама Мамай від вибуху, наразі немає.

Нагадаємо, раніше у Бердянську підірвали авто заступника начальника місцевого ДАІ Олександра Колесникова.

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