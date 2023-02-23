В черепе было отверстие от гвоздя: странное захоронение девушки раскопали археологи на Сардинии.

Археологи исследовали могилу, где лежали останки девушки с дыркой в черепе. Она жила в Сардинии более двух тысяч лет назад.

Выяснилось, что перед погребением ей забили гвоздь в череп. Считается, что у такой ее знакомые, или соседи пытались оградить себя от эпилепсии, которой страдала умершая.

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports, в южной части острова Сардиния в 1970-х годах археологи раскопали некрополь Монте-Луна. Он использовался с V до II века до нашей эры карфагенянами. Среди находок в некрополе был скелет молодой женщины со странными отметками на черепе.

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После тщательного изучения остатков и способа захоронения выяснилось, что она была похоронена в последнем десятилетии III века до нашей эры или первые десятилетия II века до нашей эры. Это произошло в период, когда после Первой Пунической войны Сардиния перешла под контроль Рима.

Исследовали также, что к моменту смерти девушке было от 18 до 22 лет. На ее черепе были следы двух травм — тупой и острой. А ее тело было погребено лицом вниз, что может свидетельствовать, что она болела перед тем, как умереть.

Травмы на черепе были причинены незадолго до или в момент смерти. Ученые предполагают, что тупая травма могла появиться, когда девушка случайно упала. Острая же травма может свидетельствовать, что кто-то вбил гвоздь ей в голову. Археологи говорят, что уже находили на Сардинии гвозди, которые могли бы нанести подобную травму.

Также считается, что гвоздь в голову ей забили для того, чтобы не заразиться эпилепсией от нее. В частности, отмечают ученые, римский полководец и ученый Плиний Старший в I веке нашей эры рекомендовал прибивать гвоздями части тела умерших людей, страдавших эпилепсией. По его мнению, это должно было бы предотвратить распространение заболевания.

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Исследования проводили ученые из Университета Кальяри в Сардинии и Университета Джеймса Кука в Австралии.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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