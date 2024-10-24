В Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла

23 октября в 18.08 в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение на глубине 3 км магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы, Днестровского района, Черновицкой области.

Согласно классификации землетрясений, оно относится к ощутимым. Об этом сообщает Главный центр специального контроля в Facebook.

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"Землетрясение чувствуется не многими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях.

Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее – на верхних этажах".

Напомним, в Украине возможны мощные разрушительные землетрясения до 7 баллов.

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