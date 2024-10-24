У Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала

23 жовтня о 18:08 в Чернівецькій області було зафіксовано землетрус на глибині 3 км магнітудою 3,1 бала за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.

Згідно класифікації землетрусів, він відноситься до відчутних. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю у Facebook.

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"Землетрус відчувається не багатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах.

Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах".

Нагадаємо, в Україні можливі потужні руйнівні землетруси до 7 балів.

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