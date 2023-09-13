В четырех областях запустят электронные социальные карты – Минсоцполитики

В четырех областях Украины – Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской – запускается пилотный проект по внедрению электронных социальных карт.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики. Министр социальной политики Украины, Оксана Жолнович, рассказала, что теперь у каждого человека будет электронная личная карта, где будут храниться данные о ее социальной истории, аналогично электронной медицинской карте пациента историей лечения. Люди, получающие социальные услуги, также будут иметь доступ к этой карте, где будет отражен перечень запланированных мероприятий. Это упростит сотрудничество между клиентом и социальным работником при разрешении сложных ситуаций.

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По словам Министра, новая система предполагает, что именно социальный работник будет предлагать услуги и поддержку, которые смогут помочь клиенту выйти из сложной ситуации. Цифровизация этого процесса делает его более прозрачным и предотвращает потерю карты лица.

В Министерстве социальной политики подчеркивают, что внедрение электронных социальных карт направлено на оптимизацию работы социальных работников и системного подхода к предоставлению социальных услуг уязвимым группам населения и лицам и семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

Эта инновационная система позволит людям лучше оценить все имеющиеся ресурсы в их общине и самостоятельно выбирать социальные услуги для решения своих проблем. Новая система будет способствовать более эффективному взаимодействию с кейс-менеджером и выбору лучших решений для преодоления кризисных ситуаций.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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