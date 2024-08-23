В дверь вложили повестку: юрист сказал, можно ли проигнорировать вызов в ТЦК

В Украине, где идет общая мобилизация, военнообязанные лица могут столкнуться с ситуацией, когда представители территориальных центров комплектования (ТЦК) покидают повестки в дверях. Это вызывает много вопросов относительно того, имеет ли такая повестка юридическую силу и нужно ли появляться в ТЦК после ее получения.

Согласно действующему законодательству, повестки могут вручать в разных местах – на улице, на работе, в общественных местах. Однако чтобы повестка считалась врученной должным образом, ее нужно лично передать адресату, который должен поставить подпись о получении. Без этой подписи у повестки нет юридической силы, пишут Факты ICTV.

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Юристы по Безвозмездной правовой помощи объясняют, что если повестку оставили в дверях без личной подписи военнообязанной, то она считается ненадлежаще врученной. В таком случае человек имеет полное право не являться в ТЦК, поскольку такая повестка незаконна.

Ситуация аналогична и тогда, когда повестку подписали родственники, соседи или другие лица вместо военнообязанных. Повестка, врученная таким образом, также не имеет правовых последствий и не обязывает личность являться в ТЦК.

По новым правилам вручать повестки имеют право представители ТЦК, органы местных администраций, исполнительные органы местного самоуправления, а также руководители предприятий, учреждений и организаций. Но даже в этих случаях документ считается действительным только тогда, когда его подписывает лично адресат.

Таким образом, если повестку оставили в дверях, а военнообязанный ее не подписал, она считается неврученной и не имеет юридической силы. Поэтому лицо не обязано являться в ТЦК из такого документа.

Адвокат Роман Ухов в комментарии "Суспільному" отметил, что военнообязанный не имеет права отказаться от получения повестки, если она вручается законно.

Роман Ухов отмечает: Закон о мобилизации не предусматривает никаких исключений для лиц, не подлежащих призыву на военную службу по возрасту. То есть даже мужчины в возрасте до 25 лет, которые не проходили срочную службу, обязаны явиться за повесткой.

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