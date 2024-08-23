У двері всунули повістку: юрист сказав, чи можна проігнорувати виклик до ТЦК

В Україні, де триває загальна мобілізація, військовозобов'язані особи можуть зіткнутися із ситуацією, коли представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) залишають повістки у дверях. Це викликає багато питань щодо того, чи має така повістка юридичну силу і чи потрібно з'являтися до ТЦК після її отримання.

Згідно з чинним законодавством, повістки можуть вручати в різних місцях – на вулиці, на роботі, у громадських місцях тощо. Однак, щоб повістка вважалася врученою належним чином, її потрібно особисто передати адресату, який повинен поставити підпис про отримання. Без цього підпису повістка не має юридичної сили, пишуть Факти ICTV.

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Юристи з Безоплатної правової допомоги пояснюють, що якщо повістку залишили у дверях без особистого підпису військовозобов'язаного, то вона вважається неналежно врученою. У такому випадку людина має повне право не з'являтися до ТЦК, оскільки така повістка є незаконною.

Ситуація аналогічна і тоді, коли повістку підписали родичі, сусіди або інші особи замість військовозобов'язаного. Повістка, вручена в такий спосіб, також не має правових наслідків і не зобов'язує особу з'являтися до ТЦК.

За новими правилами, вручати повістки мають право представники ТЦК, органи місцевих адміністрацій, виконавчі органи місцевого самоврядування, а також керівники підприємств, установ та організацій. Але навіть у цих випадках документ вважається дійсним лише тоді, коли його підписує особисто адресат.

Таким чином, якщо повістку залишили у дверях, а військовозобов'язаний її не підписав, вона вважається неврученою та не має юридичної сили. Тому особа не зобов'язана з'являтися до ТЦК на підставі такого документа.

Адвокат Роман Ухов в коментарі "Суспільному" зауважив, що військовозобов’язаний не має права відмовитися від отримання повістки, якщо вона вручається законно.

Роман Ухов наголошує: Закон про мобілізацію не передбачає жодних винятків для осіб, які не підлягають призову на військову службу за віком. Тобто, навіть чоловіки віком до 25 років, які не проходили строкову службу, зобов'язані з'явитися за повісткою.

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