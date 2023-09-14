В Египте туристка отбилась от акулы, несмотря на то, что хищница откусила ей руку (видео)

Акула снова напала на человека в Египте – на этот раз это произошло на курорте Дахаб примерно в 100 км от Шарм-эль-Шейха. Акула откусила девушке левую руку по самое плечо, несмотря на это, пострадавшая добралась до берега и спаслась.

Как сообщает The National News, 34-летняя Зейнаб Ахмед Мохаммед из Александрии купалась у популярного курортного пляжа на берегу Красного моря на юге Синайского полуострова. Внезапно ее атаковала акула. Она откусила женщине левую руку по плечо.

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Зайнаб Ахмед Мохамед сама отбилась от акулы и вышла из воды. Охрана ближайшего отеля оказала ей первую помощь, благодаря чему женщина не умерла от потери крови.

Медики в соседнем городе Шарм-эль-Шейх, где потерпевшая находится в больнице, заявили, что акула откусила ей всю левую руку. Женщина сейчас находится в стабильном состоянии.

По данным издания, пляж в настоящее время закрыт. Местные власти запретили плавание, подводное плавание и другие водные виды спорта на нескольких пляжах Дахаба до результатов расследования.

Напомним, это уже второй случай нападения акулы в Египте за последние три месяца. Ранее в июне акула напала на туриста из России и затащила его под воду. Спасти мужчину не удалось.

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