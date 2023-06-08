В Египте поймали акулу, съевшую российского туриста (видео)

В Египте поймали акулу, насмерть загрызшую российского туриста у берегов Хургады 8 июня. Это была тигровая акула, ее выловили и убили.

Подходящее видео публикуют в сети. На кадрах можно увидеть толпу, собравшуюся у туши акулы:

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Стало известно и имя жертвы – это 23-летний Владимир Попов, иллюстратор из Архангельска. Он прилетел в Хургаду 1 июня вместе с отцом.

Видео дня

Отмечается, что они приехали в Хургаду отдохнуть и переоформить документы на квартиру. 8 июня, пока отец парня отдыхал на берегу, Владимир купался в море в 30 метрах от пляжа. На него напала тигровая акула и разорвала мужчину.

Напомним, инцидент произошел 8 июня у пляжа Dream Beach в Хургаде. Во время плавания акула напала на девушку и мужчину. Девушка спаслась, а мужчину акула затащила под воду и разодрала.

Пляж Dream Beach считается одним из самых популярных в Хургаде. Расположен он недалеко от аэропорта и пятизвездочной гостиницы Hurghada Marriott Beach Resort. После случившегося в городе закрыли все пляжи. А местная морская полиция предупреждает туристов, что в воде небезопасно.

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