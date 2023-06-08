У Єгипті зловили акулу, яка з'їла російського туриста (відео)

У Єгипті зловили акулу, що насмерть загризла російського туриста біля берегів Хургади 8 червня. Це була тигрова акула, її виловили та вбили.

Відповідне відео публікують у мережі. На кадрах можна побачити натовп, який зібрався біля туші акули.

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Стало відомо й ім'я жертви – це 23-річний Володимир Попов, ілюстратор із Архангельська. Він прилетів до Хургади 1 червня разом із батьком.

Відео дня

Зазначається, що вони приїхали до Хургади відпочити та переоформити документи на квартиру. 8 червня, доки батько хлопця відпочивав на березі, Володимир купався у морі за 30 метрів від пляжу. На нього напала тигрова акула та роздерла чоловіка.

Нагадаємо, інцидент стався 8 червня біля пляжу Dream Beach у Хургаді. Під час плавання акула напала на дівчину й чоловіка. Дівчина врятувалася, а чоловіка акула затягла під воду й роздерла.

Пляж Dream Beach вважається одним із найпопулярніших у Хургаді. Розташований він недалеко від аеропорту та п'ятизіркового готелю Hurghada Marriott Beach Resort. Після того, що сталося в місті, закрили всі пляжі. А місцева морська поліція попереджає туристів, що у воді небезпечно.

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