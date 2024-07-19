В Генштабе объяснили, сколько ограниченно пригодных не подлежат мобилизации

В Украине упразднили статус "ограниченно пригодный" для военной службы. Военнообязанные имеют 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВЛК и получить новый статус.

Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач заявил, что менее 10% граждан из тех, кто раньше был признан ограниченно пригодным для военной службы, после переобследования получают статус "непригодный". Об этом сообщает Укринформ.

Другая часть военнообязанных примерно поровну делится на абсолютно пригодные и пригодные в определенных воинских частях.

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"После того, как из законодательства убрали такой срок, как ограниченно пригодный, все военнослужащие в течение 9 месяцев по соответствующему плану, графику, составленному командованием Медицинских сил, проходят переобследования. И все ограниченно пригодны будут либо пригодны к прохождению военной службы, либо пригодны для прохождение военной службы в определенных местах", – объяснил Горбач.

Он уточнил, что речь идет о тыловых подразделениях, подразделениях логистики или ТЦК.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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