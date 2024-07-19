У Генштабі пояснили, скільки обмежено придатних не підлягають мобілізації

В Україні скасували статус "обмежено придатний" для військової служби. Військовозобов'язані мають 9 місяців, щоб повторно пройти ВЛК та отримати новий статус.

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач заявив, що менше 10% громадян із тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним для військової служби, після переобстеження отримують статус "непридатний". Про це повідомляє Укрінформ.

Інша частина військовозобов'язаних приблизно порівну ділиться на абсолютно придатних і придатних у певних військових частинах.

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"Після того, як із законодавства прибрали такий термін, як обмежено придатний, всі військовослужбовці протягом 9 місяців за відповідним планом, графіком, який складений командуванням Медичних сил, проходять переобстеження. І всі обмежено придатні будуть або придатні до проходження військової служби, або придатні для проходження військової служби у визначених місцях", – пояснив Горбач.

Він уточнив, що йдеться про тилові підрозділи, підрозділи логістики або ТЦК.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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