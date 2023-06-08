В Индии обнаружили одну из старейших статуй буддийского слона (фото)

Археологи в восточной Индии обнаружили статую слона. Находка, по мнению исследователей, была высечена примерно 2300 лет назад, когда буддизм являлся основной религией в регионе.

Статуя имеет высоту около 1 метра и высечена из скалы в том же стиле, что и другие буддистские статуи слонов, найденные в штате Одиша. Об этом сообщает Live Science.

Историк Анил Дхир и другие члены археологической группы по Индийскому национальному тресту искусства и культурного наследия обнаружили статую в деревне на берегу реки Дая в районе Пури в Одише.

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"Мы исследовали долину реки Дая, чтобы задокументировать ее наследие. Эта территория богата артефактами древнего буддизма, который здесь процветал", – отметил он.

Команда также обнаружила несколько других захороненных археологических реликвий вокруг деревни, включая архитектурные части буддийского храма.

Статуя слона очень похожа на ту, которую нашли в Дхауле, также известном как Дхаулагири, древнем буддистском центре примерно в 19 километрах выше по течению. Эта статуя была датирована между 272 и 231 годами до нашей эры.

Напомним, в Стамбуле нашли статую греческого бога Пана, которой 1700 лет.

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