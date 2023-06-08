В Індії виявили одну з найстаріших статуй буддійського слона (фото)

Археологи в східній Індії виявили статую слона. Знахідка, на думку дослідників, була висічена приблизно 2300 років тому, коли буддизм був основною релігією в регіоні.

Статуя має висоту близько 1 метра і висічена зі скелі в тому ж стилі, що й інші буддистські статуї слонів, знайдені в штаті Одіша. Про це повідомляє Live Science.

Історик Аніл Дхір та інші члени археологічної групи з Індійського національного тресту мистецтва та культурної спадщини виявили статую у селі на березі річки Дая в районі Пурі в Одіші.

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"Ми досліджували долину річки Дая, щоб задокументувати її спадщину. Ця територія багата на артефакти стародавнього буддизму, який тут процвітав", – зазначив він.

Команда також виявила кілька інших похованих археологічних реліквій навколо села, включаючи архітектурні частини буддійського храму.

Статуя слона дуже схожа на ту, яку знайшли в Дхаулі, також відомому як Дхаулагірі, стародавньому центрі буддизму приблизно у 19 кілометрах вище за течією. Ця статуя була датована між 272 і 231 роками до нашої ери.

Нагадаємо, у Стамбулі знайшли статую грецького бога Пана, якій 1700 років.

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