В Израиле обнаружили четыре исключительно сохранившихся римских меча в пещере у Мертвого моря (фото)

В Израиле археологи обнаружили четыре меча римской эпохи с деревянными и кожаными рукоятками, ножнами и стальными лезвиями. Мечи прекрасно сохранились после 1900 года в пустынной пещере.

Артефакты обнаружили во время недавних раскопок израильских археологов у Мертвого моря. Об этом сообщает ABC News.

Укрытие исключительно неприкосновенных артефактов было найдено около двух месяцев назад и рассказывает историю империи и восстания, завоевания на большом расстоянии и местного восстания.

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Исследователи предполагают, что оружие – четыре меча и наконечник копья, известный как пилум – были спрятаны в отдаленной пещере еврейскими повстанцами во время восстания против Римской империи в 130-е годы. Мечи были датированы на основе их типологии и еще не прошли радиоуглеродную датировку.

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Прохладный, засушливый и стабильный климат пустынных пещер позволил исключительно сохранить органические остатки, включая сотни древних фрагментов пергамента, известных как свитки Мертвого моря.

Хотя мечи были найдены на восточной окраине Римской империи, они, вероятно, были изготовлены в далекой европейской провинции и доставлены в провинцию Иудея солдатами. Качество их сохранности было исключительной редкостью для римского оружия.

Напомним, в Риме был найден театр правителя Нерона, который считается самым жестоким правителем римской эпохи.

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