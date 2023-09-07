В Ізраїлі виявили чотири винятково збережені римські мечі у печері біля Мертвого моря (фото)

В Ізраїлі археологи виявили чотири мечі римської епохи з дерев’яними та шкіряними руків’ями, піхвами та сталевими лезами. Мечі чудово збереглися після 1900 років у пустельній печері.

Артефакти виявили під час недавніх розкопок ізраїльських археологів біля Мертвого моря. Про це повідомляє ABC News.

Схованка винятково недоторканих артефактів була знайдена близько двох місяців тому і розповідає історію імперії та повстання, завоювання на великій відстані та місцевого повстання.

Читайте також: Вчені довели, що люди використовували вугілля ще 3600 років тому

Дослідники припускають, що зброя – чотири мечі та наконечник списа, відомий як пілум – були сховані у віддаленій печері єврейськими повстанцями під час повстання проти Римської імперії в 130-ті роки. Мечі були датовані на основі їхньої типології та ще не пройшли радіовуглецеве датування.

Відео дня

Прохолодний, посушливий і стабільний клімат пустельних печер дозволив винятково зберегти органічні залишки, включаючи сотні стародавніх фрагментів пергаменту, відомих як сувої Мертвого моря.

Хоча мечі були знайдені на східній околиці Римської імперії, вони, ймовірно, були виготовлені в далекій європейській провінції та привезені в провінцію Юдея солдатами. Якість їх збереження була винятковою рідкістю для римської зброї.

Нагадаємо,у Римі знайшли театр правителя Нерона, який вважається найжорстокішим правителем римської епохи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!