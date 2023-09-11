В Израиле умер экснардеп и музыкант Ян Табачник
После двухлетней борьбы с раком легких умер экснардеп и музыкант Ян Табачник. Ему было 79 лет.
Нардеп V, VI и VII созывов ушел в вечность в понедельник, 11 сентября. Об этом сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook
"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таково было его желание, на земле его родного народа", – говорится в сообщении.
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Ян Табачник – украинский аккордеонист и политик, основатель конкурсов и меценат. Родился 31 июля 1945 в Черновцах. При рождении ему дали имя Иаков.
Музыкальное образование он получил в Мелитополе, а затем получил юридическое образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
С 1964 по 1994 год – артист разных театров и филармоний. Имел почетные профессорские звания в нескольких музыкальных вузах, среди которых Тель-Авивская и Донецкая консерватории.
У него было звание заслуженного артиста УССР и народного артиста Украины, а также несколько орденов, золотой крест "Меценаты Родины", награды от власти, СБУ, МВД, пограничников.
В 2007 г. стал депутатом от Партии регионов. В 2012-2014 – депутат ВР 7-го созыва.
Был женат на народной артистке Украины и оперной певице Недельской Татьяне, имел трех сыновей.
Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
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