В каком случае студенту могут отменить отсрочку: подробности

В условиях всеобщей мобилизации в Украине большинство студентов имеет право на отсрочку от призыва, однако существуют определенные исключения. Ключевым фактором является наличие необходимых документов.

Право на отсрочку имеют студенты, впервые получающие высшее образование по программам очной или дуальной формы обучения. Это также касается помощников-стажеров, аспирантов и докторантов. Важно, что для продления отсрочки на следующий учебный год студенты должны подать в ТЦК справку о зачислении от учебного заведения. Об этом сообщают "Экономические новости".

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Однако некоторые категории студентов могут быть призваны на военную службу. К ним относятся:

Студенты вечерней и заочной форм обучения

Те, кто получает второе высшее образование

Студенты, зачисленные на более низкий образовательный уровень по сравнению с предыдущим

Отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки

Следует отметить, что даже студенты с действительными отсрочками могут столкнуться с риском мобилизации во время академических перерывов или каникул. Особенно это касается периода между завершением бакалавриата и началом магистратуры, когда лицо официально не имеет статуса студента.

Наличие актуальных документов, подтверждающих статус студента, критически важно для сохранения права на отсрочку. Поэтому студентам рекомендуется всегда иметь все необходимые документы и основания для подтверждения своего статуса.

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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