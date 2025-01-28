В Карпатах оттепель: ГСЧС предупредило туристов об опасности схода лавин

В высокогорье Карпат наблюдается оттепель, которая значительно повышает риск схода лавин. Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в горы в опасный период.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook. "28 января, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Спасатели призывают быть осторожными и не отправляться в горы в этот период", – говорится в сообщении.

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По данным горных спасателей Прикарпатья, на горе Поп Иван Черногорский наблюдается облачность, западный ветер со скоростью 18 м/с, а температура воздуха составляет -3°C.

Для справки : Поп Иван (или Попиван, Поп Иван Черногорский) – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат с высотой 2028,5 м.

Напомним, ранее мы говорили, что аномальных морозов в Украине не будет.

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